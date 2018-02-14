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Опрос: две трети американцев верят в существование разумной жизни на других планетах

Общество
14 февраля, 0:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, февраля. /ТАСС

Согласно итогам исследования, 55% респондентов полагают, что инопланетяне "найдут нас раньше, чем мы их". 11% опрошенных заявили, что инопланетяне "уже нас нашли"

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ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Две трети американцев - 68% - верят в то, что на других планетах есть разумная жизнь. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion (Marist).

Как подчеркивают исследователи, по сравнению с 2005 годом число граждан США, допускающих существование разумных форм жизни на других планетах, возросло на 16 процентных пунктов. Согласно итогам нового опроса, 55% респондентов полагают, что инопланетяне "найдут нас раньше, чем мы их".

42% убеждены в том, что инопланетяне более развиты, чем жители планеты Земля. В то время как 31% американцев считают, что обитатели других планет по своим интеллектуальным способностям не слишком отличаются от землян. По мнению же 13% опрошенных, инопланетные существа отстают в своем развитии от человека разумного.

11% респондентов заявили, что инопланетяне "уже нас нашли".

В исследовании, проведенном 29-31 января, приняли участие 1003 человека. Погрешность составляет 3,4%.

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