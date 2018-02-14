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Роспотребнадзор зафиксировал вспышки заболеваемости гриппом в 11 регионах РФ

Общество
14 февраля, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Отмечается, что за отчетную неделю обследование прошли более 5,2 тыс. человек, в 295 случаях были обнаружены вирусы гриппа А и в 216 - вирусы группы В

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор за шестую неделю этого года зафиксировал вспышки заболеваемости гриппом в 11 регионах РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в семи субъектах Российской Федерации, среди детей возрастной группы 3-6 лет - в десяти субъектах Российской Федерации, среди детей 7-14 лет - в 11, среди лиц старше 15 - в трех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за отчетную неделю обследование прошли более 5,2 тыс. человек, в 295 случаях были обнаружены вирусы гриппа А и в 216 - вирусы группы В.

"В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 8%, аденовирусы - 11%, РС-вирусы - 28%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 23,6%", - сообщают в ведомстве.

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