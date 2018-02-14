Около 100 сайтов по продаже черной икры, шкур тигра закрыли в Хабаровском крае в 2017 году

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Хабаровском крае в прошлом году выявила около 100 интернет-сайтов с объявлениями о продаже краснокнижных животных и запрещенных электроудочек, страницы были закрыты. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

"В Хабаровском крае в 2017 году по искам прокуратуры прекращен доступ к 99 сайтам с информацией о продаже краснокнижных животных и запрещенных орудий лова", - говорится в сообщении.

На сайтах, в частности, размещались объявления о продаже филина, горного гуся, осетров, а также черной икры, шкур амурского тигра и леопарда, желез речного бобра. На ряде других интернет-ресурсов к продаже предлагались электроудочки, использование которых запрещено из-за серьезного урона, который наносится ихтиофауне мощными электроразрядами.

"По искам прокуроров размещенная на интернет-сайтах информация признана запрещенной к распространению на территории РФ. В настоящее время доступ к 99 интернет-сайтам прекращен", - добавляется в сообщении.