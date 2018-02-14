Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Италии завершились карнавальные шествия

Общество
14 февраля, 17:44 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

В "пепельную среду" у католиков начинается пост перед Пасхой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4957946.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4957946.sliderLength-1}}
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС
Выбор редакции
Домашняя атмосфера не помогла российским хоккеистам на старте Олимпиады 14 февраля, 19:00
Российские хоккеисты проиграли словакам в первом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане 14 февраля, 17:33
Что посмотреть на Russian Art & Antique Fair 14 февраля, 16:58
Самба в городе: как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро 14 февраля, 15:40
Военные летчики спасли нештатно приземлившихся космонавтов на учениях под Челябинском 14 февраля, 12:38
Скальный психоделический геккон
Незаконно ввезенные на Урал психоделические гекконы поселились в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля, 11:57
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4957946'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4957946'].sliderLength - 1}}
+
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС

РИМ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В городах Италии закончились последние карнавальные шествия в "жирный вторник". В наступившую по католическому календарю "пепельную среду" традиционно начинается пост перед Пасхой, которая наступит 1 апреля.

С улиц Венеции ушли ряженые в масках, "апельсиновая баталия" завершила карнавал в городе Иеврея, а на набережную Виареджо выехали аллегорические платформы.

Все большую популярность в последние годы приобретает карнавал в городе Орбетелло (область Тоскана), где укоренилась традиция строить платформы, которые по центральной улице Корсо тянут минитракторы. Как корреспонденту ТАСС рассказал один из активистов местной ассоциации, занимающейся организацией карнавала, Джорджо Стефаницци, в этом году был поставлен своеобразный рекорд и по числу участников, и по числу зрителей.

"К нам приезжали из городов всего побережья (центральная часть Тирренского побережья в области Тоскана - прим. ТАСС), а также из Рима. Мы боялись, что всем места не хватит, потому что, согласно последним нормам безопасности, (принятым после давки в Турине во время массового просмотра футбольного матча - прим. ТАСС), число находящихся на площадях и улицах во время массовых зрелищ ограничено. Но мы, к счастью, не превысили потолок в 4 тыс. человек, больше которых одновременно в зоне карнавала находиться не могли. Но нам пришлось считать всех входящих и выходящих", - рассказал он.

Стефаницци вспомнил, что карнавал в Орбетелло, который начали проводить местные компании и коммерсанты после Второй мировой войны, чтобы поднять дух населению, стал популярен в 1980-х годах. "Это продлилось до наступления нового века, в 2000-х спонсоры потеряли к карнавалу интерес, и с 2002 года его перестали проводить. Мы решили возродить традицию в 2007 году", - поделился собеседник агентства.

По его словам, организация обходится в €40 тыс., которые ассоциации удается получить от городской администрации. Эти деньги распределяются между кварталами города, которые представляют свою платформу, а также тратятся на организацию - обеспечение безопасности и рекламу. В этом году Орбетелло вернулся к шести платформам, работа над которыми начинается с конца лета. В итоге получается представление на ту или иную тему (по модели бразильского карнавала): на тематической платформе с механическими движущимися фигурами из папье-маше танцуют девушки и дети в костюмах, другие, в том числе распорядитель карнавала, танцуют впереди. Участники мероприятия сами придумывают и изготавливают костюмы.

Традиционно темами для платформ становятся фильмы или морские сюжеты с учетом того, что Орбетелло, находящийся в центре лагуны, окружен водой. Как правило, не обходится и без политической сатиры. Так, в этом году среди гуляющих был замечен танцующий "Дональд Трамп" с узнаваемой копной рыжеватых волос и неизменным красным галстуком. На платформе был также воспроизведен американский президент с пистолетами в руках, за которым сидел на "ядерной боеголовке" выполненный из папье-маше лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как рассказал Стефаницци, в целях сохранения традиции в планы его ассоциации входит организация целой лаборатории по работе над платформами и обучению искусству папье-маше, которая бы работала целый год и обрела статус национальной школы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама