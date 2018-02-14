В Италии завершились карнавальные шествия

РИМ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В городах Италии закончились последние карнавальные шествия в "жирный вторник". В наступившую по католическому календарю "пепельную среду" традиционно начинается пост перед Пасхой, которая наступит 1 апреля.

С улиц Венеции ушли ряженые в масках, "апельсиновая баталия" завершила карнавал в городе Иеврея, а на набережную Виареджо выехали аллегорические платформы.

Все большую популярность в последние годы приобретает карнавал в городе Орбетелло (область Тоскана), где укоренилась традиция строить платформы, которые по центральной улице Корсо тянут минитракторы. Как корреспонденту ТАСС рассказал один из активистов местной ассоциации, занимающейся организацией карнавала, Джорджо Стефаницци, в этом году был поставлен своеобразный рекорд и по числу участников, и по числу зрителей.

"К нам приезжали из городов всего побережья (центральная часть Тирренского побережья в области Тоскана - прим. ТАСС), а также из Рима. Мы боялись, что всем места не хватит, потому что, согласно последним нормам безопасности, (принятым после давки в Турине во время массового просмотра футбольного матча - прим. ТАСС), число находящихся на площадях и улицах во время массовых зрелищ ограничено. Но мы, к счастью, не превысили потолок в 4 тыс. человек, больше которых одновременно в зоне карнавала находиться не могли. Но нам пришлось считать всех входящих и выходящих", - рассказал он.

Стефаницци вспомнил, что карнавал в Орбетелло, который начали проводить местные компании и коммерсанты после Второй мировой войны, чтобы поднять дух населению, стал популярен в 1980-х годах. "Это продлилось до наступления нового века, в 2000-х спонсоры потеряли к карнавалу интерес, и с 2002 года его перестали проводить. Мы решили возродить традицию в 2007 году", - поделился собеседник агентства.

По его словам, организация обходится в €40 тыс., которые ассоциации удается получить от городской администрации. Эти деньги распределяются между кварталами города, которые представляют свою платформу, а также тратятся на организацию - обеспечение безопасности и рекламу. В этом году Орбетелло вернулся к шести платформам, работа над которыми начинается с конца лета. В итоге получается представление на ту или иную тему (по модели бразильского карнавала): на тематической платформе с механическими движущимися фигурами из папье-маше танцуют девушки и дети в костюмах, другие, в том числе распорядитель карнавала, танцуют впереди. Участники мероприятия сами придумывают и изготавливают костюмы.

Традиционно темами для платформ становятся фильмы или морские сюжеты с учетом того, что Орбетелло, находящийся в центре лагуны, окружен водой. Как правило, не обходится и без политической сатиры. Так, в этом году среди гуляющих был замечен танцующий "Дональд Трамп" с узнаваемой копной рыжеватых волос и неизменным красным галстуком. На платформе был также воспроизведен американский президент с пистолетами в руках, за которым сидел на "ядерной боеголовке" выполненный из папье-маше лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как рассказал Стефаницци, в целях сохранения традиции в планы его ассоциации входит организация целой лаборатории по работе над платформами и обучению искусству папье-маше, которая бы работала целый год и обрела статус национальной школы.