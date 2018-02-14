Фестиваль снежных скульптур открылся в Мурманской области

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Десять команд из студентов и школьников примут участие в фестивале снежных скульптур, который в среду открылся в парке имени Сергея Бровцева в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в отделе по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями городской администрации.

"У нас сформировано 10 команд, это студенты и школьники, в основном в командах заявлено по два человека. Сегодня мы проведем жеребьевку, в которой разыграем 10 снежных кубов, после жеребьевки команды приступят к выполнению своих проектов. Так как участники не имеют опыта работы со снегом, мы всегда берем свободную тему", - сказала Анна Шнайдер, главный специалист отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации Мончегорска.

Закрытие фестиваля состоится 17 февраля, тогда и будут подведены итоги конкурса. Оценивать участников будут представители общественности и члены общественного совета.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Мастерская снега", одного из победителей конкурса социальных проектов "Мир новых возможностей" при поддержке ПАО ГМК "Норильский никель". Первый фестиваль снега прошел в 2013 году.