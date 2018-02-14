Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль снежных скульптур открылся в Мурманской области

Общество
14 февраля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

В рамках мероприятия 10 команд представят свои скульптуры, итоги конкурса будут подведены 17 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Десять команд из студентов и школьников примут участие в фестивале снежных скульптур, который в среду открылся в парке имени Сергея Бровцева в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в отделе по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями городской администрации.

"У нас сформировано 10 команд, это студенты и школьники, в основном в командах заявлено по два человека. Сегодня мы проведем жеребьевку, в которой разыграем 10 снежных кубов, после жеребьевки команды приступят к выполнению своих проектов. Так как участники не имеют опыта работы со снегом, мы всегда берем свободную тему", - сказала Анна Шнайдер, главный специалист отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации Мончегорска.

Закрытие фестиваля состоится 17 февраля, тогда и будут подведены итоги конкурса. Оценивать участников будут представители общественности и члены общественного совета.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Мастерская снега", одного из победителей конкурса социальных проектов "Мир новых возможностей" при поддержке ПАО ГМК "Норильский никель". Первый фестиваль снега прошел в 2013 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама