Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ингушетия примет участие в благотворительной акции "Турбизнес с открытым сердцем"

Общество
14 февраля, 17:20 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, февраля. /ТАСС

По словам пресс-секретаря комитета по туризму Ингушетии, вырученные средства пойдут в детский хоспис "Дом с маяком"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Ингушетия примет участие в благотворительной акции "Турбизнес с открытым сердцем", которая состоится 11 марта в Москве в рамках международной туристической выставки "Интурмаркет-2018". Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь республиканского комитета по туризму Марем Оздоева.

"Республика примет участие в международной туристической выставке "Интурмаркет-2018", которая пройдет с 10 по 12 марта в Москве. Второй день в программе запланирован как день благотворительности, и на стенде Ингушетии мы планируем организовать такой час благотворительности в рамках акции "Турбизнес с открытым сердцем", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе акции посетителям предложат различные лоты, в том числе тур выходного дня на двоих в горную часть Ингушетии, а также ингушский мед и предметы декоративно-прикладного искусства. Вырученные средства пойдут в детский хоспис "Дом с маяком".

Ранее сообщалось, что на международной туристической выставке "Интурмаркет-2018" Ингушетия представит проект виртуального путешествия по республике в формате 3D. Аппликация позволяет при помощи специальных очков виртуально путешествовать и осматривать более 100 туристических объектов в Ингушетии.

Туристическая выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации уникального туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили более 1,4 тыс. участников из 138 стран и регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама