МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Ингушетия примет участие в благотворительной акции "Турбизнес с открытым сердцем", которая состоится 11 марта в Москве в рамках международной туристической выставки "Интурмаркет-2018". Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь республиканского комитета по туризму Марем Оздоева.

"Республика примет участие в международной туристической выставке "Интурмаркет-2018", которая пройдет с 10 по 12 марта в Москве. Второй день в программе запланирован как день благотворительности, и на стенде Ингушетии мы планируем организовать такой час благотворительности в рамках акции "Турбизнес с открытым сердцем", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе акции посетителям предложат различные лоты, в том числе тур выходного дня на двоих в горную часть Ингушетии, а также ингушский мед и предметы декоративно-прикладного искусства. Вырученные средства пойдут в детский хоспис "Дом с маяком".

Ранее сообщалось, что на международной туристической выставке "Интурмаркет-2018" Ингушетия представит проект виртуального путешествия по республике в формате 3D. Аппликация позволяет при помощи специальных очков виртуально путешествовать и осматривать более 100 туристических объектов в Ингушетии.

Туристическая выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации уникального туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили более 1,4 тыс. участников из 138 стран и регионов.