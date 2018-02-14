Дотация из госбюджета позволит Волгоградской области увеличить зарплаты бюджетникам

ВОЛГОГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Волгоградская область и Минфин РФ заключили соглашение о предоставлении региону дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 8,3 млрд рублей. Средства будут направлены в том числе на меры социальной поддержки и повышение заработной платы бюджетникам, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службе областной администрации.

"Дотация рассчитывается Министерством финансов РФ по специальной методике индивидуально по каждому региону. В текущем году для Волгоградской области ее размер увеличился почти на полмиллиарда рублей и составил 8,3 млрд. Средства будут направлены на финансирование обязательств по зарплате работникам бюджетной сферы и мерам социальной поддержки, а также на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, регион соблюдает все обязательства перед Минфином РФ. В частности, отмечены рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, увеличение объема инвестиций в основной капитал, снижено количество безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. Кроме того, за четыре года безвозмездные поступления в бюджет региона возросли практически в два раза: в 2013 году они составляли 13,6 млрд рублей, в 2018-м планируется привлечь свыше 23 млрд.

Ранее сообщалось, что депутаты областной думы приняли на 2018 год бездефицитный бюджет - согласно документу, доходы и расходы области составят по 83,5 млрд рублей.