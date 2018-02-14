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Точный тест на туберкулез может появиться в России до конца года

Общество
14 февраля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Медики рассказали об острой необходимости такого инструмента во врачебной практике

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Высокоточный способ диагностики туберкулеза, изобретенный российскими учеными и основанный на анализе крови, планируется зарегистрировать в конце этого года. Об этом рассказал журналистам в среду заведующий лаборатории трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, руководитель этого проекта Артем Ткачук.

Сегодня в России существует два основных способа диагностики туберкулеза - это проба Марту и Диаскинтест. Но около 30% родителей отказываются от этих тестов, потому что они часто показывают ложноположительный результат, отметил Ткачук. Поэтому возникла острая необходимость в точных тестах на туберкулез, сообщил он.

"Мы с нашими коллегами из Омского медицинского университета разработали такой тест. Я надеюсь, что уже в конце этого года мы его зарегистрируем", - сказал он.

Этот тест основан на анализе крови, степень достоверности составляет около 95%, добавил он.

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