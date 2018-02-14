Власти Москвы помогут участникам программы реновации перевезти вещи в новые квартиры

Первый дом для переселения жителей по программе реновации по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы помогут жильцам попавших в программу реновации домов перевезти вещи в новые квартиры. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

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В пятницу, 9 февраля, разрешения на осмотр квартир получили первые переселенцы - жильцы домов №3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный на востоке города, по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

"Принято решение о том, что будет осуществлена перевозка жителей префектурой ВАО (Восточного административного округа - прим. ТАСС). После оформления документов будет определен перевозчик в установленном порядке, и осуществлена перевозка", - сказал он, выступая на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию в Мосгордуме. По словам Валуя, власти и в дальнейшем будут помогать переселенцам с переездом.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.