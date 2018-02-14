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Механизм покупки дополнительных метров при реновации в Москве опубликуют до конца недели

Общество
14 февраля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Глава Фонда реновации Анатолий Константинов пояснил, что в настоящее время для покупки дополнительных метров имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Механизм доплаты за дополнительные квадратные метры для жителей Москвы, чьи дома включены в программу реновации, будет опубликован до конца этой недели, сообщил в среду глава Фонда реновации Анатолий Константинов.

Он уточнил, что этот механизм будет распространяться и на тех, кто уже готовится к переселению из двух домов в Восточном административном округе столицы. Ордера на осмотр квартир 9 февраля получили первые переселенцы программы - жители домов 3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный на востоке Москвы по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б

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"Было очень много желающих: мне положено 58 квадратных метров, а я хочу купить 80 квадратных метров. Много желающих вместо однокомнатной купить двухкомнатную или вместо двухкомнатной трехкомнатную. В нашем регламенте расписано, что возможна покупка [дополнительной жилплощади] до 100 квадратных метров. По каждой квартире произведена оценка рыночной стоимости квадратного метра, до конца недели будет вывешен регламент ..., и вслед за этим будет вывешен перечень квартир, которые есть в наличии", - сказал он, выступая в Мосгордуме на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

По его словам, на сегодняшний день для покупки дополнительных метров в наличии имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир в доме по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что скидка на покупку дополнительной жилплощади будет предоставляться в размере 10%. Общая площадь всех квартир, включая и ту, в которую переедет участник реновации, не должна превышать 100 квадратных метров.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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