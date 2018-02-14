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Более 1 млрд рублей получит Пензенская область из бюджета РФ на строительство школ

Общество
14 февраля, 18:06 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 14, февраля. /ТАСС

Новые учебные заведения помогут решить в регионе вопрос с ликвидацией второй смены

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ПЕНЗА, 14 февраля. /ТАСС/. Пензенская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей в течение 3 лет на строительство и введение в эксплуатацию новых школ. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Пензенской области.

"Пензенская область получит в течение 3 лет более 1 млрд рублей на введение в строй новых объектов образования. В 2018 году будет введена в эксплуатацию школа на 660 мест в микрорайоне Шуист Пензы, а в 2020 году - школа на 1100 мест в эко-квартале микрорайона Арбеково Пензы", - отметили в пресс-службе.

Субсидия из федерального бюджета будет представлена в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях".

За 2 последних года в Пензенской области по федеральной программе было построено 5 новых школ: в городах Пензе и Кузнецке, селах Средняя Елюзань, Верхний Ломов и Засечное, создано 2375 новых учебных мест. Кроме того, было дополнительно создано 105 мест в школах Пензы и Кузнецка. Это позволило сократить число детей, занимающихся во вторую смену, до 4%.

Ранее в пресс-службе Минобра Пензенской области сообщили ТАСС, что вторую смену в регионе намечено ликвидировать в течение 7 лет. По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, успешная работа в этом направлении во многом зависит от того, насколько активно развиваются новые микрорайоны Пензы.

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