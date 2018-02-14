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Путин предложил запустить проект по профориентации школьников "Билет в будущее"

Общество
14 февраля, 18:03 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 14, февраля. /ТАСС

По словам президента, любой профессионал хочет, чтобы его дело развивалось, и поэтому заинтересован в наставничестве и передаче своих знаний другим

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов. "У меня есть мысль - создать еще один проект для совсем молодых наших граждан, для учеников от 6 до 10-го класса, "Билет в будущее" можно его назвать", - заявил он на встрече с участниками форума "Наставник".

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По словам президента, проект можно разделить на три этапа. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через интернет, на втором - принять участие в работе в центрах компетенции, в том числе в центре "Сириус", а на третьем - получать гранты на приобретение практических навыков непосредственно в учреждениях или в компаниях. В этой программе только на первом этапе могли бы принять участие около 100 тысяч школьников. "Мы посчитали, это будет стоить примерно 1 млрд рублей в год, мы эти деньги найдем, - отметил Путин. - Попрошу правительство подготовить и оформить это все в постановлении правительства в ближайшее время".

Глава государства выразил уверенность, что любой профессионал хочет, чтобы его дело развивалось, и поэтому заинтересован в наставничестве и передаче своих знаний другим. "Любовь к своей профессии предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состоянии, которые достойны того, чтобы в будущем этой профессии развивать ее дальше", - подчеркнул он. "Любой профессионал, уверен, всегда мечтает о том, чтобы профессия, которой он посвятил всю свою жизнь, развивалась, - заявил Путин. - Чтобы дело, которым он занимается, оказалось в надежных руках".

Президент отметил, что будущие успехи экономики зависят от умения людей работать в коллективе. "В этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное преимущество, потому что в характере нашего народа и наших народов очень существенная составляющая коллективизма", - заявил он. По словам Путина, у других народов часто ценится прежде всего индивидуальный успех.

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