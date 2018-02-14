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Мизулина считает, что одно пожизненное заключение для педофилов не решит проблему

Общество
14 февраля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

По словам сенатора, для борьбы с сексуальным насилием над детьми необходим целый комплекс мер

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Проблему сексуального насилия над детьми не решить одним только введением пожизненного лишения свободы для педофилов, нужен комплекс мер. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала в среду сенатор Елена Мизулина, которая возглавляет специально созданную в Совете Федерации рабочую группу по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

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В среду группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты комплексный законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. В частности, он предусматривает пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

"Только эта мера [пожизненное лишение свободы педофилов] не позволит решить весь комплекс проблем защиты детей от сексуального насилия, тем более маленьких детей. Сейчас та рабочая группа, которую я возглавляю по поручению Совета Федерации, прорабатывает целый комплекс предложений. На сегодня у нас 27 законодательных предложений - поправки в разные законы", - сказала Мизулина, добавив, что и норма о пожизненном заключении в этом комплексе есть.

"Пробелы в законодательстве надо закрывать"

Она добавила, что за последние годы принимались разные меры в отношении педофилов, в том числе законодательные, и они все работают, но их недостаточно. "Есть очень много пробелов в законодательстве, которые надо закрывать", - подчеркнула сенатор.

Она отметила, что есть как минимум три категории людей, которые совершают такие преступления: вменяемые, которые все осознают, невменяемые и "просто распущенные". "Закон должен их четко дифференцировать. Мы это будем делать ", - отметила Мизулина.

Говоря о законопроекте, сенатор отметила, что еще не видела сам текст инициативы, и добавила, что, если какие-то его положения будут пересекаться с тем, что готовит рабочая группа Совфеда, то они будут просто исключены из итогового текста документа. "Мы посмотрим, если что-то в этом законопроекте совпадает с нашими предложениями, мы, конечно, не будем повторять и не будем пытаться отклонить законопроект Яровой, чтобы нам протащить свой", - подчеркнула глава рабочей группы.

Мизулина добавила, что сенаторы рассчитывают уже в весеннюю сессию разработать пакет законодательных предложений. На конец марта запланированы парламентские слушания по этому вопросу, сообщила она.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Мизулина, Елена Борисовна
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