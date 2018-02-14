Власти Москвы вправе подать в суд на неопределившихся с переездом по реновации за 90 дней

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы имеют право подавать в суд иски к горожанам, которые в течение трех месяцев не определятся с переездом в готовые квартиры в рамках программы реновации. Об этом в среду сообщил замруководителя столичного департамента имущества Иван Щербаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Законом предусмотрен срок 90 дней с момента получения договора для принятия решения о переселении или непереселении. Но человек вправе согласиться ранее. Крайняя мера - федеральным законом предусмотрена судебная процедура", - сказал он.

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Щербаков выразил надежду, что в случае с переездом в новый дом на 5-й Парковой улице на востоке Москвы этого не произойдет, "учитывая качество дома и желание людей".

"За три дня мы получили уже около 100 (из 160 - прим.ТАСС) согласий... переселиться [из квартир] добровольно. Мы ожидаем, что в этом доме 100% людей добровольно переедут, по согласию", - добавил он.

Ордера на осмотр квартир 9 февраля получили первые переселенцы программы, которые проживали в домах 3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный на востоке города по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Часть жильцов рассматривает возможность покупки дополнительных квадратных метров.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.