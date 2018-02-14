Врачи-ординаторы с марта получат льготы на проезд в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Врачи-ординаторы с марта будут получать такие же льготы на проезд, как и студенты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду в Twitter.

Он отметил, что с 15 февраля на портале мэрии начнется прием заявок на изготовление социальных карт. "Иностранцам оформить карту помогут в любом МФЦ", - добавил мэр.

С 1 марта ординаторы будут получать такие же льготы на проезд, как и студенты. Завтра на портале https://t.co/qrcsIgg3mg начнется прием заявок на изготовление социальных карт. Иностранцам оформить карту помогут в любом #МФЦ. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 14, 2018