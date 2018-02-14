Первый канал не покажет четвертую серию фильма Оливера Стоуна "Путин"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый канал в связи с рекомендацией ЦИК отложил показ четвертой серии документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе канала.

"Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов, - сказал собеседник агентства. - Тем не менее, мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИКа. В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку - в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода".

Ранее ЦИК рекомендовал Первому каналу отсрочить показ фильма до конца президентской избирательной кампании. В то же время председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в фильме Стоуна Владимир Путин не только рассказывает о своей работе президента, но и отвечает на вопросы биографического характера. При этом признаков агитации в фильме ЦИК не обнаружил.

Первые две серии ленты уже были показаны 12 и 13 февраля.

Премьера фильма Оливера Стоуна "Путин" состоялась летом 2017 года. Четырехсерийный телепроект, основанный на интервью Стоуна с Путиным, вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года. В ходе работы над фильмом Стоун провел с Путиным более десятка бесед в течение последних двух лет.

В беседах с режиссером глава государства дал оценку состоянию российско-американских отношений, действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.