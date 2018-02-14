МИД РФ и РВИО подписали соглашение для совместной борьбы с попытками фальсификации истории

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский подписали соглашение для совместной борьбы с попытками фальсифицировать историю.

"Сегодня сделан очень важный шаг для дальнейшего развития сотрудничества между МИД и РВИО", - сказал в среду журналистам глава российской дипломатии после подписания документа. Он отметил, что министерство и военно-историческое общество на протяжении многих лет ведут взаимодействие "с целью сохранять память о героях, о военной истории России и не допускать попыток ставить под сомнение эту роль".

"К сожалению, такие попытки сейчас предпринимаются", - констатировал Лавров. - Безусловно, продолжим усилия по недопущению попыток переписать историю. Эти попытки сейчас предпринимаются все больше и больше, в том числе в цивилизованных странах Евросоюза, как они себя сами называют".

"Соглашение фиксирует наши нынешние отношения, но и открывает новые сферы нашей совместной деятельности, прежде всего, я имею в виду возможности для военно-исторического туризма, - продолжил глава МИД. - Эти памятники, карты этих памятников будут нами распространяться через туристических операторов, и я уверен, что наши люди, которые посещают страны, где есть такие монументы, с удовольствием отдадут дань памяти героям, которые прославили себя и свою Родину".

Документация реальной работы

"Подписанием соглашения между МИД РФ и военно-историческим обществом мы не столько закладываем основу, сколько закладываем планы на будущее, по сути, документируем реально идущую работу", - пояснил в свою очередь Мединский.

Он сообщил, что представительства РВИО за рубежом, находясь в тесном контакте с российскими посольствами, за последние годы открыли множество памятников героям Первой и Второй мировых войн. "Это мемориальные комплексы на Балканах, в Словении, и в бывшей Югославии, - указал он. - Занимаемся работой с военными кладбищами в Австрии, Чехии, Польше, хотя это сейчас становится гораздо тяжелее. Эта работа идёт каждый день".

"Так что думаю, что с подписанием этой формальной бумаги, та реальная работа, которую мы ведём, приобретёт новое качество", - подчеркнул Мединский.

Целью соглашения является сотрудничество сторон в области сохранения российского военно-исторического наследия на территории иностранных государств, а также развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе содействие просветительским и научным проектам, посвященным истории России. Помимо этого, в рамках соглашения предполагается работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества, издательская деятельность, организация молодежных проектов в сфере международных отношений и военной дипломатии, поддержка общественных инициатив и развитие военно-исторического туризма.