Ставрополье заморозит ставку курортного сбора на ближайшие пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края не планируют увеличивать ставку курортного сбора до конца 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачев.

"С 2019 года у регионов, участвующих в эксперименте по введению курортного сбора, появляется право увеличить его размер до 100 рублей в сутки. Однако губернатором края Владимиром Владимировым принято решение о сохранении размера курортного сбора на уровне 50 руб. на протяжении всего эксперимента до 31 декабря 2022 года", - сказал он. В 2018 году в регионе будет установлен максимально возможный размер курортного сбора - 50 рублей. По прогнозам властей, нововведение не должно повлиять на объем турпотока в регион.

"Курортный сбор составит только 0,9% от общей стоимости одной средней туристической путевки. Это нагрузка, которую, по оценкам экспертов, просто невозможно ощутить. Хочу напомнить, что взимание курортного сбора начинается не с первого дня пребывания, а только на вторые сутки. Так же мы не прогнозируем никаких негативных последствий в части имиджа курортов", - пояснил Трухачев.

В эксперименте по введению курортного сбора на Ставрополье будут участвовать города-курорты Кавказских Минеральных Вод. По итогам 2017 года эти города посетили более миллиона туристов. В течение последних 7-10 лет туристический поток ежегодно увеличивается на 5-7%. "В 2018 году мы прогнозируем сохранение положительных тенденций в динамике туристского потока в Ставропольском крае и Кавказских Минеральных Водах", - отметил министр.

В данный момент в регионе создается система, которая автоматизирует процесс учета плательщиков и операторов курортного сбора. "Мы хотим систему, которая будет реализована на территории оператора в виде программного обеспечения, завязать на интернет-портал. Это позволит усилить эффект прозрачности и некоего гражданского надзора над всем ходом эксперимента. От процесса сбора средств вплоть до ввода в эксплуатацию финансируемых объектов курортной инфраструктуры", - сообщил Трухачев.

В июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье эксперимент начнется 1 мая 2018 года в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, ожидаемый объем поступлений за восемь месяцев первого года эксперимента - 181 млн рублей.