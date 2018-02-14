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В РФ число заключенных в СИЗО за 12 лет сократилось на треть

Общество
14 февраля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

По данным ФСИН, на конец 2017 года под стражей в России содержались 104,5 тыс. человек

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Число заключенных, содержащихся в следственных изоляторах России, за 12 лет сократилось на треть. Об этом свидетельствуют данные статистики ФСИН России.

По данным на конец 2006 года, под стражей в России содержались 160 тыс. человек, на конец 2017 года - 104,5 тыс.

Треть находящихся под стражей составили подследственные (чьи дела еще не переданы в суд), 12 лет назад их доля была ниже - 25%.

Число находящихся под стражей с нарушением сроков УПК за 12 лет снизилось втрое (с 6,5 тыс. в 2006 году до 1311 в 2017 году).

Количество женщин, помещенных под стражу, сократилось на треть - с 12,8 тыс. в 2006 году до 9 тыс. в минувшем году, несовершеннолетних - с 6,5 тыс. до одной тысячи.

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