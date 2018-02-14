"Врачи без границ" признали случаи сексуальных домогательств со стороны своих сотрудников

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Международная неправительственная организация "Врачи без границ" признала в среду 24 случая сексуальных домогательств со стороны своих сотрудников. Об этом сообщило агентство AFP.

Все случаи касаются 2017 года. Всего руководство организации получило 146 жалоб на недопустимое поведение ее сотрудников. Штат "Врачей без границ" насчитывает 40 тыс. человек.

По поступившим жалобам было проведено следствие, которое выявило 40 случаев грубого обращения и различного рода домогательств. "Из них выделено 24 случая сексуальных домогательств. По данным делам 19 человек уволены из организации", - сообщила НПО.