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Россельхознадзор требует проверить все подконтрольные Госкомветеринарии Крыма учреждения

Общество
14 февраля, 18:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, февраля. /ТАСС

Такая мера необходима в связи увеличением количества вспышек бешенства в регионе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности всех учреждений, подконтрольных Государственному комитету ветеринарии Республики Крым, в связи с ухудшением ситуации по бешенству животных в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В целях недопущения дальнейшего широкомасштабного распространения бешенства на Крымском полуострове Россельхознадзор обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой организовать проверочные мероприятия всех подконтрольных Государственному комитету ветеринарии Республики Крым учреждений на предмет соблюдения норм и требований федерального законодательства в области ветеринарии", - говорится в сообщении. К компетенции Госкомветеринарии относится реализация мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия, в том числе по бешенству животных.

Ведомство в письме к Генпрокуратуре выразило "обеспокоенность в связи с резким ухудшением эпизоотической ситуации по бешенству" в регионе. "Заболевание охватило 12 районов Республики Крым, а также такие города, как Судак, Феодосия, Алушта, Ялта, Симферополь и Севастополь", - говорится в заявлении. При этом, если в 2014 году в республике было зарегистрировано лишь семь вспышек бешенства, то в 2017 - уже 26 вспышек, при этом одна из заболевших, которую покусала кошка, скончалась, рассказали в пресс-службе.

Россельхознадзор полагает, что одной из причин распространения бешенства в Крыму могла быть недоработка со стороны учреждений, подконтрольных Государственному комитету ветеринарии региона. "Были вскрыты факты составления [такими учреждениями] подложных актов вакцинации несуществующих животных, а также животных с несуществующими владельцами. Зафиксированы факты фиктивной вакцинации, а также сомнительные акты о сверхработе по вакцинации огромного количества животных одним ветеринарным специалистом в один рабочий день", - сказали в пресс-службе.

Также обеспокоенность Россельхознадзора вызывает работа региональной государственной ветеринарной лаборатории Крыма, которая, "осуществляют диагностическую работу с возбудителем бешенства без необходимых лицензий, но в рамках государственного задания". "В данном случае может иметь место неправомерное использование средств бюджета Республики Крым в течение длительного срока с получением заведомо недостоверных результатов", - полагает ведомство.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей Госкомветеринарии и ветлаборатории.

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