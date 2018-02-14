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ВГТРК назвал недружественным и нелепым шагом решение о блокировке "РТР-Планета" в Литве

Общество
14 февраля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Представители холдинга заявили, что выполнение требований властей страны означало бы введение цензуры на телеканале

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Холдинг ВГТРК назвал недружественным и нелепым шагом решение о блокировке "РТР-Планета" в Литве. Об этом ТАСС в среду заявил руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

"Это абсолютно недружественный шаг. Нелепый, - сказал Фёдоров. - Никогда не пойдем на то, чтобы в угоду действующим литовским политикам уродовать наши ток-шоу".

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По словам заместителя директора дирекции международных отношений ВГТРК Владимира Жданова, выполнение предъявляемых к телеканалу требований означало бы ведение цензуры. "Чтобы выполнить требования, которые к нам предъявляет комиссия, по сути дела надо вводить цензуру канала или хотя бы программ, к которым обозначены претензии. На это канал не пойдет", - сказал он.

По оценке Жданова, регулятор произвольно расставляет оценочные критерии. "Комиссия пытается квалифицировать как информацию мнения, высказанные в дискуссионных программах, которые не являются ни утверждением, ни фактом, ни призывом к действию", - отметил Жданов.

Регулятор объявил в среду санкции к "РТР-Планете". Канал на 12 месяцев лишается в Литве права выхода в эфир. "Комиссия пришла к выводу, что в ряде программ телеканала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны", - утверждал председатель регулирующей инстанции Эдмундас Вайтекунас. Нарушения закона регулятор усмотрел в высказываниях участников дискуссионных программ "РТР-Планеты".

"Комиссия взяла на себя право решать за жителей Литвы, откуда им черпать информацию. Если человеку не нравится программа, он может не включать канал или переключиться на другой", - отметил Жданов. Представитель ВГТРК выразил сожаление, что встреча на комиссии, куда были приглашены россияне, стала практически формальностью. "Позиция регулятора была изначально сформирована и решение заранее отпечатано", - сказал Жданов.

Российские ТВ-каналы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В настоящее время с прошлого октября под полугодовым запретом по тем же, что предъявляются к "РТР-Планете", претензиям находится федеральный телеканал "ТВ Центр".

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