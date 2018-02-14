Все школы и детские сады Северной Осетии закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Все 190 школ и 202 детских сада в Северной Осетии закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 22 февраля. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве образования и науки Северной Осетии.

"Из-за высокого роста заболеваний гриппом и ОРВИ школы и детсады города Владикавказ закрыты на карантин до 22 февраля", - сказал собеседник агентства.

Решение о закрытии образовательных учреждений было принято после мониторинга, согласно которому в образовательных учреждениях отсутствуют более 20 процентов детей.