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Тюменские врачи увеличат проведение процедур ЭКО до 1,3 тыс. за счет ОМС в 2018 году

Общество
14 февраля, 19:02 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 14, февраля. /ТАСС

На эти цели будет выделено около 140 млн рублей

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ТЮМЕНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Тюменские врачи увеличат в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом количество процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проводимых за счет системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2018 году. Увеличения удалось добиться за счет перераспределения медицинской помощи, сообщила в среду ТАСС директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Увеличить количество процедур экстракорпорального оплодотворения удалось за счет финансирования, которое у нас идет через систему обязательного медицинского страхования. Мы просто перераспределили объемы медицинской помощи и смогли выделить большее количество этих процедур. Мы всех нуждающихся - тех, кто подготовлен и находится в очереди, - будем обеспечивать этой процедурой", - сказала собеседница агентства, уточнив, что на эти цели выделят около 140 млн рублей.

По словам директора департамента, в 2017 году процедуру ЭКО по полису ОМС прошло 800 супружеских пар. "За счет данного метода лечения бесплодия в области родились 266 детей. В 2018 году по полису ОМС запланировано проведение более 1,3 тыс. курсов лечения с применением вспомогательных репродуктивных технологий", - сказала Куликова.

По информации департамента, в Тюменской области сохраняется положительный прирост населения. В 2017 году прирост составил 3,6 на 1 тыс. жителей. За 2017 год в регионе родились более 21,3 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени строится клинический госпиталь "Мать и дитя" стоимостью 3,5 млрд рублей. В нем планируется создать около 1 тыс. рабочих мест. В медучреждении откроются хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, клинико-диагностическая лаборатория, центр детского здоровья.

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