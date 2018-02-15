В Петербурге день православной молодежи отметят концертом и викториной на знание Библии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Крестный ход, викторина на знание Библии и форум о семейных ценностях пройдут в Петербурге в рамках празднования в четверг Международного дня православной молодежи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

"День православной молодежи, отмечаемый в праздник Сретения Господня, представляет собой реальную возможность для молодого человека увидеть, как много его сверстников посещают храм, и узнать их мнение о семейных ценностях", - пояснили в пресс-службе.

В рамках праздничных мероприятий запланирован концерт "Шаг навстречу" с участием актеров и музыкантов. В пятницу в историческом парке "Россия - моя история" пройдет викторина "Что? Где? Когда?" на знание Библии, в которой примут участие молодые прихожане петербургских храмов. В субботу в Феодоровском соборе отслужат праздничную литургию, которую возглавит архиепископ Петергофский Амвросий, после чего пройдет крестный ход до Александро-Невской лавры.

По инициативе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Санкт-Петербургской епархии, 17 февраля в Президентской библиотеке состоится Молодежный православный форум. Его участники обсудят вопросы православной веры в современном мире, роль института семьи, формирование семейных ценностей, роль милосердия в жизни каждого человека.

Помимо молодежи, в работе форума примут участие представители духовенства, историки, психологи, демографы, деятели культуры, ожидаются прямые включения из нескольких российских городов.

Международный день православной молодежи регулярно отмечается в Петербурге с 2014 года и совпадает с церковным праздником Сретения Господня. "Сретение" в переводе с церковнославянского означает "встреча".