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Евгений Миронов примет участие в концерте "Жизнь в движении" в помощь детям-инвалидам

Общество
15 февраля, 1:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Средства, собранные от концерта, направят в фонд "Жизнь в движении"

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МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный Театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова вновь станет в четверг местом проведения ежегодного концерта Благотворительного фонда "Жизнь в движении", созданного в поддержку детей с ограниченными возможностями. Вместе с худруком Театра наций в программе примут участие актеры Ирина Пегова, Анатолий Белый, оперная певица Вероника Джиоева, саксофонист Игорь Бутман, шоу-балет "Тодес", студия русского классического балета "Шене", сообщили ТАСС организаторы проекта.

Ранее в интервью агентству Миронов сказал, что подобные концерты проходят в Театре наций с 2012 года. "Каждый раз эти концерты подтверждают, что никакие болезни и физические недостатки не являются препятствием для достижения людьми высоких результатов", - заявил артист. Он отметил, что "в сегодняшней программе примут участие и сами маленькие артисты, у которых есть определенные физические недостатки, но которые смогли их преодолеть и стать и музыкантами, и художниками, и певцами".

Основной темой концерта в этом году станет преодоление себя через различные виды спорта. Ребята на протезах совершили восхождение на самые высокие горные вершины мира - Килиманджаро, Эверест и Эльбрус. И теперь пошли еще дальше - освоили экстремальные виды спорта.

Так, Полина Рахмелюк, участница восхождения на Эльбрус летом 2017 года, освоила сноуборд на протезе. Николай Дейкин, дошедший в 2016 году на протезах до Северного лагеря Эвереста, прыгнул с парашютом. Алексей Романов, который в прошлом году участвовал в концерте и играл на рояле без кистей рук, научился кататься на велосипеде с протезом, занимается дайвингом и примет участие в горной экспедиции в 2018 году.

Среди участников концерта будет Евгений Смирнов - танцовщик, потерявший в результате автомобильной аварии одну ногу, покорил своим талантом зрителей программ "Танцы на ТНТ" и "Минута славы" на Первом канале и открыл первую инклюзивную школу танцев. Еще один участник концерта Александр Похилько, трижды покоривший вершину Килиманджаро, преодолевший на протезах-гепардах беговой этап триатлона Ironstar в Сочи (10 км), реализовал себя как художник и актер, он представит зрителям свой новый номер "Шоколад".

Средства, собранные от благотворительного концерта, будут направлены в Фонд "Жизнь в движении" на поддержку программы "Хочу ходить", которая помогает детям приобрести протезы, встать на ноги, получить необходимое образование и навыки, сделать шаг за пределы детского дома и адаптироваться в обществе.

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