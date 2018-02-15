В мэрии сообщили, что россияне составляют большинство работников коммунальных служб Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Большинство работников городских служб столицы - россияне, в частности жители Москвы и Подмосковья, а не мигранты, как это принято считать. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал вице-мэр Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

"В ГБУ "Жилищник", обслуживающем 72% жилого фонда столицы, 40% работников жители Москвы и Подмосковья, еще процентов 30 из других регионов России, приезжающие на работу к нам вахтовым методом", - сказал он.

Он уточнил, что грамотных специалистов в эту сферу привлекает прежде всего зарплата, которая поднялась в столице за последние годы в 2,5 раза по сравнению с той, что была в частных компаниях.

"Дворник, убирающий нормативную территорию, 45 тыс. рублей, водители уборочной техники, механизаторы, слесари, сантехники примерно по 60 тыс. рублей в месяц", - пояснил он, отвечая на вопрос о зарплатах "Жилищника".