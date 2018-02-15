Помощник президента предложил повысить штрафы за нарушения перевалки угля в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Константин Чуйченко предложил установить видеонаблюдение на площадках перевалки угля в Приморье и увеличить размер штрафов за нарушения. Эти меры должны помочь в борьбе с распространением угольной пыли в портовом городе Находка, на которую жалуются горожане. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации края.

"Нужно менять форму контрольных мероприятий. На экологически опасных объектах мониторинг должен быть постоянным. Также нужно увеличивать размеры штрафов за нарушения", - цитирует пресс-служба Чуйченко на совещании в Находке. Помощник президента добавил, что проверочные мероприятия будут более эффективными, если площадки перевалки угля будут оснащены системой видеонаблюдения.

В свою очередь руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов на совещании отметил, что в Находке у ведомства девять точек, на которых дважды в сутки берутся пробы воздуха. Исследования показывают, что стивидоры превышают заявленные объемы перевалки угля и нарушают технологии, а за это предусмотрены штраф до 30 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. "Суд всегда принимает решение о штрафе, а не о приостановке, несмотря на то, что за год одного стивидора мы штрафовали уже шесть раз", - рассказал Дмитрий Маслов.

Руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев добавил, что в 2017 году на стивидорные компании наложили более 3 млн рублей штрафов. На совещании Чуйченко поддержал идею о создании единого денежного фонда стивидорных компаний Находки, чтобы администрация города решала, на какие мероприятия по защите экологии направить средства. Также он сообщил, что готов поддержать на федеральном уровне предложения по ужесточению ответственности за нарушения при перевалке угля.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работает несколько перегрузочных терминалов с углем. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.