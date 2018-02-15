В двух кубинских школах начнут преподавать русский язык

ГАВАНА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Русский язык в скором времени начнут преподавать в двух кубинских школах. Об этом рассказала в среду корреспонденту ТАСС проректор по учебно-воспитательной работе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Елена Колтакова. Она принимает участие в проходящем в эти дни в Гаване международном научно-образовательном конгрессе "Университет-2018".

"На Кубе сейчас наблюдается возобновление интереса к русскому языку. Две школы в Гаване уже дали согласие на то, что старшеклассники будут учить русский язык как второй иностранный. Предполагается, что у них будет по четыре часа русского в неделю", - отметила Колтакова.

По ее словам, в связи с этим перед Институтом Пушкина стоят две задачи - обеспечить школы учебниками по русскому языку и подготовить для них преподавателей. "Учебники нам поможет передать в школы представительство Россотрудничества на Кубе. Что касается преподавателей, мы готовы обучить кубинцев, бывших педагогов русского языка, на программах повышения квалификации. Кроме того, в школах смогут работать кубинские студенты, которые пройдут обучение в Институте Пушкина", - рассказала проректор.

Сейчас в кубинских школах русский язык не преподается. Английский язык обязателен с пятого класса. Во времена СССР русский преподавался на Кубе в некоторых средних школах. В начальной школе были только кружки русского языка. В военных учебных заведениях изучение русского было обязательным.

Институт Пушкина на Кубе

Колтакова напомнила, что в мае 2017 года на факультете иностранных языков Гаванского университета открылась кафедра русского языка Института Пушкина.

"Главная миссия этой кафедры - подготовить новое поколение преподавателей русского языка на Кубе. В прошлом учебном году Институт Пушкина командировал на Остров свободы трех преподавателей, которые провели практический курс русского языка для студентов Гаванского университета и программу повышения квалификации", - сообщила собеседница.

Институт Пушкина полностью обеспечил кафедру новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудовал ее современными компьютерами, которые подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском". Таким образом студенты могут заниматься по электронным учебникам, не выходя в интернет.

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Студенты учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". В качестве второго иностранного студенты могут выбрать немецкий, английский, французский или итальянский.

Кубинцы в Институте Пушкина

Размер квоты правительства РФ на обучение иностранных граждан в российских вузах составляет 15 тыс. человек ежегодно. В рамках этой квоты Кубе в текущем учебном году было выделено 110 бюджетных мест.

Колтакова напомнила, что кубинские студенты приезжают в Россию на особых условиях: за счет средств федерального бюджета оплачивается не только их обучение, но и авиаперелет, проживание и медицинская страховка.

"В рамках квоты в этом году в Институт Пушкина приехали на обучение 32 студента с Кубы, то есть почти треть стипендиатов. Более 20 из них являются студентами Гаванского университета", - рассказала проректор.

По ее словам, кубинцы учатся в разных группах по индивидуальным образовательным программам - в зависимости от уровня владения русским языком. "Кубинские студенты очень активные, трудолюбивые, эмоциональные и веселые. Когда они выступают на наших праздниках, они буквально взрывают зал. Та энергетика, которая есть у кубинского народа, не замерзает даже в холодную московскую зиму", - отметила собеседница агентства.

Для части кубинских студентов был сделан отдельный курс методики преподавания русского языка как иностранного. "Двое из этих студентов уже имеют диплом о высшем образовании, остальные четверо в этом или в следующем году заканчивают Гаванский университет. Мы надеемся, что после окончания обучения они вернутся на Кубу и пополнят ряды преподавателей кафедры русского языка в Гаванском университете", - указала Колтакова.

Русский язык на Кубе

Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века русский был самым распространенным иностранным языком на Кубе и преподавался во многих средних школах и университетах. По разным подсчетам, русский язык изучали от 600 тыс.до 1 млн кубинцев всех возрастов. Книги на русском языке можно было купить во многих магазинах Гаваны, а по местному радио транслировались обучающие передачи.

С распадом СССР положение изменилось: позиции русского языка в карибской стране существенно ослабли. Специалисты с русским стали не нужны, и многие из них были вынуждены сменить профессию. В учебных заведениях русский язык был вытеснен английским. Между тем в последние годы на фоне активизации российско-кубинского сотрудничества на Кубе наблюдается возобновление интереса к русскому языку и культуре.