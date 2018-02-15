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В Красноярске построят первый частный приют для бездомных собак

Общество
15 февраля, 6:34 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, февраля. /ТАСС

Инфраструктура приюта будет создаваться в соответствии с международными ветеринарными нормами

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КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Первый частный приют для бездомных собак будет построен в 2018 году в Красноярске благотворительным фондом Олега Дерипаски. Об этом этом в четверг сообщает пресс-служба "Русал Красноярский алюминиевый завод".

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"Первый частный приют для собак в Красноярске будет открыт на улице Башиловская на территории бывших складов площадью 3 тыс. кв. метров. Там будет создан ветеринарный и карантинный блоки, оснащенные современным медицинским оборудованием. Для временных постояльцев приюта оборудуют прогулочные зоны и создадут стационарный вольерный комплекс, способный на содержание 400 собак единовременно. После завершения конкурсных процедур по выбору подрядной организации, будет определена окончательная стоимость проекта, планируется открыть приют уже в 2018 году", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что инфраструктура приюта будет создаваться в соответствии с международными ветеринарными нормами, все животные будут проходить необходимую диагностику, терапию против паразитов, а также вакцинацию.

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В пресс-службе отметили, что первый подобный приют фонд открыл в Сочи накануне Олимпийских игр. В течение первых нескольких месяцев бывшие приютские псы разъехались по всему миру: зрители и организаторы Олимпиады увозили собак в США, Германию, Великобританию.

В Красноярске также пройдут крупные международные спортивные состязания. В марте 2019 года город примет Универсиаду.

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