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Посольство РФ в США пожелало скорейшего выздоровления раненым во Флориде

Общество
15 февраля, 7:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, февраля. /ТАСС

В результате инцидента 17 человек погибли, 14 пострадавших находятся в больнице

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ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США в среду выразило соболезнования в связи со стрельбой в школе города Паркленд (штат Флорида).

"Были шокированы, узнав о стрельбе в школе во Флориде. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Twitter.

Жертвами стрельбы стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Полиция задержала и опознала стрелявшего, которым оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. 

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