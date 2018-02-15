Посольство РФ в США пожелало скорейшего выздоровления раненым во Флориде

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США в среду выразило соболезнования в связи со стрельбой в школе города Паркленд (штат Флорида).

Shocked to hear about #Floridaschoolshooting. We share the sorrow of those who lost their loved ones and wish a speedy recovery to the injured pic.twitter.com/jwx5e2pxhW — Russia in USA (@RusEmbUSA) 15 февраля 2018 г.

"Были шокированы, узнав о стрельбе в школе во Флориде. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Twitter.

Жертвами стрельбы стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Полиция задержала и опознала стрелявшего, которым оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты.