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Медики в Татарстане выписали всех госпитализированных после массового отравления в школе

Общество
15 февраля, 18:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, февраля. /ТАСС

В Республиканскую инфекционную больницу в Казани ранее доставили 39 детей и двух взрослых

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КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Госпитализированные после массового отравления в Арском районе Татарстане 39 детей и двое взрослых выписаны из больницы, сообщили ТАСС в пресс- службе министерства здравоохранения республики.

"Все пострадавшие выписаны из больницы", - сказала представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что с 10 февраля в Республиканскую инфекционную больницу (Казань) было доставлено 39 детей и двое взрослых, зараженных норовирусной инфекцией. Отравление произошло в Казанбашской школе Арского района.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). В рамках дела задержаны директор школы и директор ООО "ПрофТрейд", компании, которая поставляла в учебное заведение продукты питания.

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