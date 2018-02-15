В МВД назвали "ВКонтакте" самой "популярной" соцсетью в РФ для пропаганды наркотиков

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МВД сообщило, что "ВКонтакте" стала самой "популярной" среди социальных сетей площадкой для пропаганды и распространения наркотических средств. Об этом на заседании в Госдуме сообщил руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"В целях пропаганды употребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети. Наиболее востребованной в этом отношении стала социальная сеть "ВКонтакте", на ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора. На втором месте идут "Одноклассники", меньше востребованы "ЖЖ" и Facebook", - сказал он.

Он также отметил, что группы и сообщества, создаваемые в этих соцсетях, являются неким подобием наркопритона в электронном виде. "Кроме того, в подобных группах происходит рекрутирование граждан, в том числе несовершеннолетних, в ряды наркокурьеров, которым обещают высокий заработок", - отметил Храпов.

Позиция "ВКонтакте"

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что соцсеть постоянно блокирует информацию о продаже или способах приема запрещенных веществ. "Как правило, такая информация представлена в виде ссылок на другие сайты и мессенджеры. Мы оперативно удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют", - уточнили в соцсети.

Работа "ВКонтакте" по модерации основана на гибридном методе. "Первый этап - входящие жалобы пользователей и общественников", - рассказали в соцстети, отметив, что время реакции команды модерации "ВКонтакте" не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. "Второй этап - внутренняя проактивная модерация. Модераторы получают сигнал о принятом решении из первого этапа и запускают машинный поиск запрещенного правилами контента на всем сайте, который блокируется, что делает невозможным загрузку копий в будущем", - добавили в соцсети.

Механизмы автоматического поиска и удаления подобного контента "ВКонтакте" постоянно развиваются. "Мы используем отпечатки для быстрого обнаружения информации по данной теме. Мы также реагируем на сигналы государственных регуляторов", - уточнили в пресс-службе.