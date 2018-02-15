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Городская прокуратура создана в Калининграде приказом генпрокурора

Общество
15 февраля, 18:12 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 15, февраля. /ТАСС

Новая структура начала работу с 15 февраля

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КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Городская прокуратура создана в Калининграде приказом генерального прокурора. Ранее такой структуры в самом западном областном центре страны не было, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Калининграда образована в соответствии с приказом генерального прокурора РФ и с 15 февраля начала работу", - сказали в ведомстве, отметив, что ранее в Калининграде действовали прокуратуры Ленинградского, Московского и Центрального районов города. Вновь созданная структура будет координировать их работу.

В штате прокуратуры города установлены должности двух заместителей прокурора города, двух старших помощников прокурора, трех помощников прокурора, старшего специалиста 1 разряда.

В перечень поднадзорных органов включены, в частности глава "Городского округа город Калининград", городской Совет депутатов, администрация "Городского округа город Калининград", городская контрольно-счетная палата, УМВД города, межрайонный отдел по особым судебным производствам регионального управления Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД по Калининградской области. Прокуратура Калининграда входит в состав прокуратуры Калининградской области.

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