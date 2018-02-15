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"Росучебник" поможет переквалификации учителей татарского языка

Общество
15 февраля, 18:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, февраля. /ТАСС

В корпорации сообщили о проведении семинаров для учителей по повышению квалификации

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КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты корпорации "Российский учебник" помогают пройти переподготовку учителей татарского языка в Татарстане после сокращения часов по этому предмету. Об этом ТАСС сообщила директор методического центра дошкольного и начального образования корпорации "Российский учебник" Оксана Зубаирова.

Осенью прошлого года депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за преподавание татарского языка в школах республики два часа в неделю. Уроки ученики будут посещать на добровольной основе с письменного согласия родителей. До этого обучение татарскому языку в школах региона было обязательным.

"Я работала с большой аудиторией, 95 человек, это были учителя, которые проходят переподготовку - они преподавали татарский язык, сегодня они сокращены, и их перепрофилируют на учителей начальных классов, поэтому семинар был посвящен именно методическим особенностям, в частности, преподавания в первом классе <…> Люди погружались в методику практически с нуля, хотя среди них были те, кто когда-то преподавал в начальной школе, потом перешел на татарский язык. С 1 сентября они опять начинают вести классы начальной школы, поэтому для них стоит проблема выбора, по каким учебникам они будут работать", - сказала Зубаирова.

Она добавила, что "Росучебник" проведет еще несколько семинаров для этих учителей весной. Кроме того, Зубаирова рассказала, что провела семинар по повышению квалификации в Казани еще для 100 учителей.

В прошлом году в татарстанских СМИ стала появляться информация о том, что, по мнению многих родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Прокуратура Татарстана начала проверку, по итогам которой выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков. Среди нарушений: снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами (из проверенных 1,4 тыс. школ, объем преподавания соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах), нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований.

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году, в нее входят издательства "Дрофа", "Вентана Граф", "Астрель", "ДРОФА - новая школа", LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.

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