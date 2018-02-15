Эксперт: турпоток в Крым может вырасти на 5-6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Число россиян, которые в этом году посетят курорты Крыма, возрастет в сравнении с 2017 годом, хотя "взрывного" роста ждать не приходится, сказал ТАСС высказал в четверг генеральный директор компании "Интурист" Виктор Тополкараев в ходе Регионального туристического форума в Петербурге.

"Мы ожидаем, что Крым вернется к росту даже на фоне присутствия на рынке Турции с ее очень агрессивной маркетинговой политикой, а также возможного открытия в ближайшее время египетского направления", - сказал гендиректор "Интуриста".

По словам эксперта, в 2017 году приток россиян в Крым значительно сократился - до 3-4%, в то время как в 2014 - 2016 годах туристический поток в Крым колебался от 15 до 25% ежегодно - в зависимости от конкретных курортных зон полуострова. По его мнению, это связано с возобновлением турецкого направления. "Турция является реальным конкурентом наших внутренних массовых пляжных направлений из-за очень агрессивной маркетинговой политики, ценообразования, особенно системы раннего бронирования", - отметил Тополкараев.

Вместе с тем, по его мнению, за последние годы в Крыму существенно улучшилась транспортная инфраструктура, выделяются средства из федерального бюджета на реконструкцию туристических объектов. "Взрывного роста ожидать не приходится, но мы надеемся на 5-6%, что в мировой туристической практике считается значительным достижением", - считает он.

"Интурист" является одной из крупнейших туристических компаний в России, которая специализируется на пляжном, экскурсионном отдыхе, зимних горнолыжных турах. Фирма была в числе первых отечественных туроператоров, разработавших пакетный тур на внутреннем рынке и отправивших чартерные рейсы из российских регионов в Крым.