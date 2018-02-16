Тиллерсона рассмешила пародия на него

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS признался, что его очень рассмешила сделанная на него пародия, показанная в декабре 2016 года в телепрограмме "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, SNL) телеканала NBC. Часть интервью была выложена в четверг на сайте CBS.

"Я видел, мои дети показали ее мне", - сказал Тиллерсон в беседе с одним из авторов передачи "60 минут", которая выйдет в эфир в воскресенье. Журналистка поинтересовалась, понравился ли ему ролик. "Абсолютно. Я очень громко смеялся", - ответил госсекретарь.

Речь идет о сценке, которая была показана в выпуске SNL 17 декабря 2016 года, Тиллерсона в ней сыграл актер Джон Гудман. По сюжету будущий глава Госдепартамента приходит к на тот момент только избранному президенту Дональду Трампу, которого исполнил Алек Болдуин. Там он встречает президента России Владимира Путина, в роли которого выступил постоянный участник шоу Бек Беннетт. Тиллерсон и Путин тепло приветствуют друг друга.

Основой для пародии послужили частые контакты Тиллерсона с российским руководством в период, когда он возглавлял нефтегазовую компанию ExxonMobil. В 2013 году президент РФ лично вручил Тиллерсону орден Дружбы.