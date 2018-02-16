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Вылет самолета "Аэрофлота" из Бишкека в Москву задерживается из-за плохих погодных условий

Общество
16 февраля, 7:29 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 16, февраля. /ТАСС

Причиной задержки стал сильный туман

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БИШКЕК, 16 февраля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Бишкека в Москву задерживается в пятницу утром из-за плохих погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в акционерном обществе "Международный аэропорт Манас".

"Причиной задержки стал сильный туман, который наблюдается в районе аэропорта", - сообщили в Манасе.

По словам сотрудников воздушной гавани, откладывается отправка еще нескольких авиарейсов в другие города. Перенесено на более поздний срок время вылета пассажирских самолетов из Бишкека в южный областной центр республики Ош, в областной центр Джалал-Абад и Астану (Казахстан).

"Данные рейсы будут отправлены после нормализации погодных условий", - заверили в Манасе. Предварительная регистрация пассажиров продолжается, однако точное время восстановления работы воздушной гавани в обычном режиме пока не уточняется.

Представители аэропорта также заверили, что несколько направлявшихся в Бишкек пассажирских лайнеров из-за плохой погоды пришлось направить в Ош и Алма-Ату.

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