Во Флориде проходит траурная церемония в память о жертвах стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек участвуют в траурной церемонии памяти 17 жертв трагедии, происшедшей в среду в школе города Паркленд (штат Флорида). Бдение при свечах проходит этой ночью в местном парке, расположенном в 3,2 км от места преступления.

Как передает телекомпания CNN, центральным местом церемонии стал амфитеатр, на сцене которого расставлены светящиеся фигуры семнадцати ангелов, символизирующих души погибших. Их имена были зачитаны, после каждого имени делалась пауза, во время которой собравшиеся хором обещали: "Мы не забудем". "Мы бережно храним в душе память о 17 погибших во вчерашней трагедии и вспоминаем их при свете свечей этой ночью. Мы обещаем никогда не забывать их [жертв]", - отметил шериф округа Броуард Скотт Исраэль.

Траур по всей стране

Во Флориде и по всей стране проходят траурные мероприятия. Президент Дональд Трамп распорядился до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом в связи с последствиями стрельбы в школе Паркленда.

События в США вызвали живой отклик за рубежом. Президент России Владимир Путин направил Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Соболезнования выразили также Папа Римский Франциск, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Канады Джастин Трюдо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

Стрелок признал вину

19-летний Николас Круз признался на допросе в полиции, что именно он, проникнув в свою бывшую школу, вел прицельный огонь из полуавтоматической винтовки AR-15 по ученикам и преподавателям. Круз заявил, что принес дополнительные магазины с патронами, спрятав их в рюкзаке. Молодой человек также признал, что, когда ученики стали спасаться бегством, у него созрел план избавиться от AR-15 и патронов, смешаться с толпой и незаметно скрыться.

Как сообщил шериф округа Броуард Скотт Исраэль, стрелявший, покинув школу, зашел в магазин и два ресторана быстрого питания, а потом был задержан, не оказав сопротивления. Шериф считает, что Круз, скорее всего, действовал без сообщников. Молодой человек приехал к школе на такси компании Uber. Однако полиция не считает водителя такси возможным соучастником.

Мэр округа Броуард Бим Фарр заявил в эфире телеканала CNN, что виновник трагедии в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Газета Miami New Times также отмечала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Он, в частности, неоднократно угрожал посторонним, стрелял из пневматического оружия по домашним животным и регулярно попадал в неприятности. Молодой человек проживал у приемных родителей, к которым постоянно наведывались блюстители порядка, получив очередную жалобу, утверждает газета The Wall Street Journal.

СМИ успели изучить блоги обвиняемого в социальных сетях, обнаружив многочисленные фотографии владельца аккаунтов в военной и полувоенной форме, снимки с огнестрельным и холодным оружием в руках. Внимание привлекло фото Круза в фирменной красной бейсболке Дональда Трампа с лозунгом "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").

В четверг Николас Круз предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам. Обвиняемому отказано в праве выйти на свободу под залог до начала судебного разбирательства.