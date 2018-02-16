Центр инновационного творчества победил в чемпионате WorldSkills в Курганской области

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Школьники, занимающиеся в Курганском центре молодежного инновационного творчества, стали победителями в компетенции "Инженерная графика CAD" III регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Курганской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки региона.

Юниорский чемпионат в этом году прошел в Курганской области впервые. Порядка 30 учащихся школ региона соревновались в трех компетенциях - "Инженерный дизайн CAD", "Преподавание в младших классах" и "Кузовной ремонт".

"Победителями в компетенции "Инженерная графика CAD" стали ребята, занимающиеся в Курганском центре молодежного инновационного творчества. В компетенции "Кузовной ремонт" первое место заняли школьники из Куртамышского района, а в компетенции "Преподавание в младших классах" наилучший результат показали ученицы нескольких школ, в том числе Старопросветской школы-интерната", - сказали в пресс- сслужбе.

В рамках III регионального чемпионата "Молодые профессионалы" более 150 студентов техникумов, колледжей и вузов продемонстрировали свои профессиональные навыки в 24 компетенциях. Новыми компетенциями в этом году в Курганской области стали "Преподавание в младших классах", "Медицинский и социальный уход" и "Автопокраска".

Лучшими в компетенции "Физическая культура и спорт" стали студенты Курганского педагогического колледжа, опередив при этом спортсменов из Училища олимпийского резерва. Студентки Курганского техникума сервиса и технологий взяли первое место сразу в двух компетенциях - "Поварское дело" и "Кондитерское дело".

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Движение основано в 1953 году, в нем участвуют 76 стран. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.