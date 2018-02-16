Рособрнадзор приостановил действие лицензии Института телевидения "Останкино"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок приостановил действие лицензии двух частных институтов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московским институтом телевидения и радиовещания "Останкино" и Подольским социально-спортивным институтом. За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Смоленский государственный институт искусств", - отметили в пресс-службе.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.