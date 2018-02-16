Первые переселенцы по реновации сделали более ста запросов о покупке дополнительных метров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Жильцы первых расселяемых пятиэтажек более ста раз обратились за консультацией о покупке дополнительной площади в новых квартирах по программе реновации. Об этом говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

"По информации департамента городского имущества города Москвы, за консультацией по вопросу ее [дополнительной площади] приобретения хозяева жилья на улице Константина Федина обратились уже более ста раз", - говорится в сообщении. Дополнительные метры интересуют жильцов, несмотря на то, что общая площадь новых квартир на 20-30% больше, чем в старых, отмечает департамент.

Первыми переселенцами по программе реновации являются жильцы домов № 3 и 5 по улице Константина Федина, ранее сообщал ТАСС. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный на востоке города, по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

В домах на Федина проживает 158 семей, из них 149 приняли участие в осмотре новых квартир, 119 дали согласие на переезд, а пять - получили ключи, отмечает департамент. Для покупки дополнительных метров в наличии имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир в доме по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б, сообщалось ранее.

СПЕЦПРОЕКТ Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Фонд реновации намеревался до конца недели представить механизм доплаты за дополнительные квадратные метры для жителей Москвы, чьи дома включены в программу, ранее сообщал ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.