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Матвиенко: на закупку лекарств больным орфанными заболеваниями нужно 40 млрд рублей в год

Общество
16 февраля, 18:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, февраля. /ТАСС

Речь идет об объеме годовых затрат на закупки лекарств для таких больных

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Объем централизованной закупки необходимых лекарств для больных орфанными заболеваниями в России оценивается в 40 млрд рублей. Такие данные озвучила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В каждом субъекте Федерации разное количество больных орфанными заболеваниями, но эти лекарства очень дорогостоящие. Всего цена вопроса на всю страну - 40 млрд рублей", - отметила Матвиенко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Совета Федерации, речь идет об объеме годовых затрат на закупки лекарств для таких больных.

Как напомнила спикер Совфеда, вопрос о передаче закупки нужных лекарств с регионального на федеральный уровень - в Министерство здравоохранения - был поставлен перед правительством страны. Необходимость такой меры связана с тем, что, как отметила она, "регионам такую сумму потянуть очень сложно".

Централизованная закупка лекарств для больных орфанными заболеваниями, по словам Матвиенко, позволит обеспечить своевременность поставок и минимум 30% снижение их стоимости по сравнению с региональными закупками, которые обычно рассчитаны на несколько человек.

Председатель верхней палаты парламента также отметила, что в предварительном плане уже на этот год запрошены 8-9 млрд дополнительных средств для поддержки регионов. Осуществление централизованных закупок таких лекарств в полном объеме планируется со следующего года.

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