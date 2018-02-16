Росгидромет готов создать систему мониторинга состояния мерзлоты в Арктике

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Существующую сеть станций наблюдения Росгидромета можно использовать для создания системы мониторинга за изменением состояния вечной мерзлоты на арктических территориях РФ. Организация готова выполнить эту задачу по поручению правительства, сообщил ТАСС в пятницу замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов.

Ранее в пятницу председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации сенатор Вячеслав Штыров заявил, что на российском Крайнем Севере происходит "стремительная деградация вечной мерзлоты с тяжелейшими". Для решения этой проблемы планируется предложить законопроект во второй половине 2018 года.

"Росгидромет готов выполнять работу, связанную с созданием и ведением, при поддержке хозяйствующих субъектов, федеральной базы данных процессов, проходящих с мерзлотой в Арктике", - сказал Ястребов, добавив, что для изучения и мониторинга состояния вечной мерзлоты можно использовать существующую сеть станций наблюдения Росгидромета.

"Если на этих станциях пробурить скважины (для контроля за состоянием вечной мерзлоты - прим. ТАСС), они смогут эти функции выполнять. Для этого необходимо поручение правительства и включение этой деятельности в государственною программу социально-экономического развития Арктики",- пояснил замминистра.

Вечная мерзлота - это слой земли, промороженный в течение длительного времени, от нескольких до десятков и сотен тысяч лет. Вечная мерзлота занимает 65% территории России и порядка 30% суши в масштабах мира. Все сооружения в зоне многолетней мерзлоты приходится строить с тщательным учетом свойств замерзших грунтов. Здания могут отеплять грунты и тем самым вызывать оттаивание мерзлоты, просадку фундаментов и разрушение стоящих на них зданий.