Посмертную награду генерала Лизюкова передали в Воронеже его племяннику

ВОРОНЕЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексей Гордеев передал племяннику генерал-майора Александра Лизюкова орден Жукова, которым накануне президент РФ посмертно наградил советского военачальника. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

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"Полномочный представитель президента в ЦФО сегодня вручил орден Жукова, посмертно присвоенный Александру Лизюкову, внучатому племяннику командующего Ивану Афанасьеву, приехавшему специально для этого в Воронеж из Гомеля (Белоруссия - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс- службе.

По данным администрации региона, вручение состоялось на торжественной церемонии, посвященной десятилетию присвоения Воронежу звания Города воинской славы. "Верю, что наступит момент, когда Воронеж и Гомель, родной город генерала Лизюкова, станут полноправными городами-побратимами", - цитирует пресс-служба администрации региона ответные слова Ивана Афанасьева.