Более 100 призов разыграют на фестивале в честь исторического названия Мичуринска

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Мичуринска Тамбовской области на первом фестивале в честь исторического названия города, который пройдет 17 февраля, приготовили для туристов свыше 100 призов, сообщила ТАСС в пятницу начальник отдела по развитию туризма администрации Мичуринска Вера Бахтурина.

"Мы проводим впервые такой фестиваль потому, что с 1635 по 1932 годы наш город назывался Козловым. Для туристов готово свыше 100 разных призов. Есть шуточные призы, например, на соревнованиях по поднятию мешка с капустой приз - мешок капусты. Еще гостей ждет подарочная бытовая техника: микроволновые печи, электрические чайники, фильтры для воды, фены и многое другое", - сказала Бахтурина.

По ее словам, праздник начнется с костюмированного шествия - несколько сотен человек пройдут в костюмах и масках героев сказок, например "Волк и семеро козлят", "Коза-дереза" и других. Запланировано вручение сертификатов почетных жителей города. "Пройдут битвы на банных вениках, на подушках, бег в мешках, где также предусмотрены подарки. Среди гастрономических сувениров представим пряник "Купеческий" по старинному рецепту и фирменный шоколад в обертке из мешковины", - добавила собеседник агентства.

Ожидается, что фестиваль посетят не менее 5 тыс. туристов. К 2020 году в Мичуринске готовятся открыть музей, посвященный историческому названию города. В нем строят культурно-выставочный комплекс с гостиницей, и одна из его площадок будет отдана под новый музей.

Город Мичуринск расположен в Тамбовской области, является наукоградом, насчитывает более 90 тыс. жителей. Основан в 1635 году как город Козлов, укрепленный пункт для обороны Рязани от набегов крымских и ногайских татар, в 1932 году был переименован в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина. Самым знаменитым мероприятием, которое отмечают в городе, является Всероссийский день садовода, в рамках которого проводят фестиваль мичуринского яблока.