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Турпоток из Китая в Москву и Петербург в рамках безвизового обмена вырос на 34%

Общество
16 февраля, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Отмечается, что в 2017 году оба города посетили 490 тыс. китайских туристов

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Количество туристов из Китая, посетивших Москву и Санкт-Петербург в рамках безвизового группового обмена в 2017 году, выросло на 34% по сравнению с 2016 годом и достигло почти 500 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе туристической ассоциации "Мир без границ".

"По данным туристической ассоциации "Мир без границ", Москва и Санкт-Петербург стали точкой въезда в Россию для почти полумиллиона китайских туристов, приехавших в 2017 году в составе организованных безвизовых групп. Оба города в рамках группового безвизового обмена посетили 490 тыс. китайских туристов, что на 34% больше результатов прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва традиционно является самым популярным городом у китайских туристов, приезжающих по безвизовому обмену. "Москва как столица и крупнейший транспортный узел страны привлекла 343 тыс. туристов из Китая по безвизовому обмену [в 2017 году]. Это на 17% больше результатов прошлого года", - приводят в пресс-службе слова исполнительного директора туристической ассоциации Александра Агамова.

Он отметил, что турпоток из Китая в Санкт-Петербург также "значительно увеличился". "Северная столица показывает рост почти на 104%, если считать число прибытий именно в Санкт-Петербург. В прошлом году с Санкт-Петербурга начали путешествие по стране почти 148 тыс. "безвизовых" китайских туристов", - пояснил он.

Согласно соглашению о безвизовых групповых туристических поездках, которое Россия и Китай заключили 29 февраля 2000 года, без оформления каких-либо документов пять человек и больше во главе с представителем направляющей туристической организации могут пересечь границу двух государств, предоставив заграничный паспорт. В настоящее время завершается подготовка нового соглашения, согласно которому минимальный состав группы может быть сокращен до трех человек.

Срок безвизового пребывания граждан одной страны на территории другой не должен превышать 30 календарных дней. РФ и Китай обязуются своевременно обмениваться по дипломатическим каналам образцами печати органов координации и туристических организаций. Последние несут ответственность за своевременное возвращение в полном составе из-за границы членов туристических групп.

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