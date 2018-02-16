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Памятник советским летчикам будет установлен в США до конца осени

Общество
16 февраля, 23:31 UTC+3 НОРФОЛК Вирджиния/ 16, февраля /ТАСС

Бронзовая скульптурная композиция представляет собой гидросамолет, на котором стоят три летчика

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НОРФОЛК /штат Вирджиния/, 16 февраля /ТАСС/. Памятник советским пилотам, проходившим обучение пилотированию и перегонявшим гидросамолеты Catalina, будет установлен в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) до конца осени. Об этом сообщил журналистам в пятницу и. о. мэра этого города Рик Кинг.

"Я думаю, он будет установлен осенью 2018 года, до 1 декабря", - подчеркнул он перед началом церемонии в Норфолке (штат Вирджиния), во время которой почтили память захороненных здесь русских моряков. "Весь процесс будет зависеть от скорости взаимодействия, когда памятник доставят из России", - отметил и. о. градоначальника.

По словам Кинга, в данный момент США и Россия согласовывают детали передачи и установки монумента. И. о. мэра напомнил, что городской совет единогласно поддержал установку памятника. "Это прекрасная вещь, мы все были солидарны", - пояснил он.

Кинг рассказал, что бронзовая скульптурная композиция представляет собой гидросамолет, на котором стоят три летчика - советский, канадский и американский. За его создание отвечала российская сторона.

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