Президент Бразилии пообещал победить организованную преступность в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Бразилии даст жесткий ответ на действия организованной преступности в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской страны Мишел Темер в специальном обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению.

"Правительство даст жесткий ответ и примет все необходимые меры для того, чтобы победить организованную преступность и банды. Мы больше не потерпим смерть невинных. Неприемлемо хоронить отцов и матерей, честных тружеников, полицейских, подростков и детей", - сказал глава государства.

Ранее правительство страны отдало армии приказ взять на себя командование полицейскими силами штата Рио-де-Жанейро в попытке обуздать насилие со стороны банд наркоторговцев. Подобная чрезвычайная мера была предпринята бразильскими властями впервые после свержения диктатуры в стране в середине 1980-х годов.

По словам Темера, решение о привлечении военных связано с тем, что организованной преступности "почти удалось взять под контроль штат Рио-де-Жанейро". "Ее метастазы распространились на всю страну и начали угрожать спокойствию нашего народа", - сказал президент Бразилии.

"Мы видим целые районы в осаде, школы под прицелом винтовок, превращенные в окопы автомагистрали. Мы не потерпим того, чтобы убивали наше настоящее и покушались на наше будущее. <...> Наши тюрьмы больше не будут офисами бандитов, а наши площади перестанут быть местом проведения праздников ОПГ. Наши проспекты должны быть безопасными маршрутами для автомобилистов, а не путем переброски наркотиков или награбленного", - сказал Темер.

По мнению главы государства, "отсутствие порядка - самая худшая из войн". "Мы начали битву, которая приведет нас к успеху. И мы рассчитываем на всех мужчин и женщин - тех, что на нашей стороне", - добавил президент.

Преступность в Рио-де-Жанейро

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные.

Ответственным за операцию был назначен генерал Уалтер Соуза Брага, который обеспечивал безопасность во время Олимпийских игр в Рио в 2016 году.

Однако по итогам 2016 года власти не смогли добиться существенного снижения показателей насилия в городе. В 2017 году, по данным Института общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро, число жертв преступников продолжило расти. В результате умышленных убийств в прошлом году в регионе скончались 5332 человека против 5042 в 2016 году (рост на 5,8%). При сопротивлении полиции при задержании за этот же период погибли 1124 человека - это на 21,5% больше, чем в 2016 году, когда было зафиксировано 925 подобных инцидентов.