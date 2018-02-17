МГЛУ и Гаванский университет заключили соглашение о сотрудничестве

ГАВАНА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Гаванский университет в пятницу заключили в кубинской столице соглашение о сотрудничестве.

С российской стороны подпись под документом поставила ректор МГЛУ Ирина Краева, с кубинской - ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро. На торжественной церемонии присутствовали посол России на Кубе Михаил Камынин и представители кубинского Министерства высшего образования.

Соглашение предусматривает обмен студентами, преподавателями и учеными, обмен опытом в сферах образования, научных исследований и культуры, а также сотрудничество в области разработки программ подготовки исследовательских и научно-технических кадров. Документ был подписан на полях проходящего в эти дни в Гаване международного научно-образовательного конгресса "Университет-2018".

Сотрудничество МГЛУ и Гаванского университета имеет давнюю историю. "Многие студенты и преподаватели МГЛУ в 1960-80-х годах проходили обучение и стажировки в Гаванском университете и вспоминают об этом с большим теплом и благодарностью", - рассказала Краева корр. ТАСС. Она напомнила, что МГЛУ существует с 1930 года, но считает себя преемником Московского Императорского коммерческого училища, которое было образовано в начале XIX века. Сегодня в университете преподается 35 иностранных языков.

Сотрудничество по разным направлениям

В настоящее время, по словам ректора МГЛУ, российский вуз может предложить сотрудничество в целом ряде новых направлений, например в информационной лингвистике. "Совместно с Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина и другими нашими партнерами в России мы могли бы участвовать в подготовке студентов и преподавателей русского как иностранного. Кроме того, студенты Гаванского университета могли бы участвовать в наших программах синхронного и литературного перевода в рамках обмена и стажировок", - рассказала Краева.

Она выразила надежду на то, что кубинских студентов в МГЛУ с каждым годом будет все больше и больше. "Мы хотели бы, чтобы и студенты нашего университета, а также наши политологи, социологи и другие специалисты, приезжали в Гаванский университет на стажировки", - отметила ректор российского вуза.

По ее словам, сейчас на повестке дня остро стоит вопрос подготовки переводчиков-синхронистов на Кубе, поскольку возраст действующих специалистов со знанием русского языка уже довольно высокий. "Впрочем, то же происходит и в России. Поэтому нам представляется, что в этой области может быть взаимовыгодный обмен", - указала Краева.

Ректор Гаванского университета в свою очередь выразил надежду на то, что российскому и кубинскому вузам удастся наладить продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество.

"Надеюсь, что российские студенты будут приезжать учиться в Гаванский университет, в частности, изучать испанский язык. Я, конечно, понимаю, что Испания территориально ближе к России, но, в отличие от Кубы, там нет сальсы, мохито и Карибского моря", - пошутил ректор главного кубинского вуза. Он рассказал собравшимся, что учился в СССР на инженера и очень гордится своим дипломом.

Гаванский университет

Гаванский университет является одним из старейших вузов на американском континенте. В январе этого года он отметил 290-летие.

Университет был основан в 1728 году монахами-доминиканцами. В настоящее время на его 16 факультетах обучаются свыше 30 тыс. человек. В вузе функционируют 18 научно-исследовательских центров.

В мае 2017 года на факультете иностранных языков Гаванского университета открылась кафедра русского языка Института Пушкина. Она обеспечена новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудована современными компьютерами, которые подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском".

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Студенты учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык".